O começo do Minas no Novo Basquete Brasil (NBB) foi bem aquém do esperado. O time, que tem status de candidato ao título nacional, passou por bocados nas primeiras rodadas, sendo superado, na sequência e dentro de casa, por Flamengo e Botafogo. Mas o tempo parece ter dado um jeito de consertar as coisas. Lá se vão cinco rodadas do campeonato, e o time de BH, outrora lanterna, agora já é sexto colocado e vem de um trinca importante de vitórias.

Neste sábado (2), o Minas conseguiu um feito que poucos devem conseguir, bateu o São Paulo no Morumbi lotado, em uma partida memorável, por 78 a 75. O duelo marcou uma grande apresentação do ala Leandrinho, que além dos 19 pontos marcados, conseguiu três rebotes e três assistências. Na próxima rodada, a equipe mineira tem um duelo tradicional, contra o Paulistano, nesta segunda-feira (4), às 19h30, em São Paulo.

Uma vitória não vai alterar a posição da equipe na tabela, já que o time chegará a 66% de aproveitamento e o Brasília, quinto, tem 75% com um jogo a menos. No NBB, a classificação é medida pelo aproveitamento dos times no campeonato — dividindo-se o número de vitórias pelo número de jogos disputados pela equipe —.

O armador Alex conseguiu vencer a forte defesa paulista, com 14 pontos, seis rebotes e duas assistências. O armador Alex conseguiu vencer a forte defesa paulista, com 14 pontos, seis rebotes e duas assistências.

Do outro lado, o Paulistano também vem embalado no campeonato. Na última rodada, a tradicional equipe paulista, que costuma engrossar contra o Minas nos duelos do basquete brasileiro, venceu o Botafogo com grande atuação do trio Yago, Dikembe e Solano. Com 50% de aproveitamento, o Paulistano é atualmente o décimo colocado no NBB (duas vitórias e duas derrotas). O duelo será transmitido pelo Facebook do NBB.

A vitória nesta segunda também é importante pois o Minas fez mais jogos que a maioria dos times na tabela de classificação e passará 15 dias sem duelos pelo Nacional. Após o Paulistano, o time de BH pega o Bauru, na capital mineira, no dia 19 de novembro.

Veja os melhores momentos da vitória do Minas sobre o São Paulo, na última rodada do Novo Basquete Brasil:

Perdeu esse jogão de agora há pouco? Então dá uma conferida nos highlights da partida 👀🎥 pic.twitter.com/7xU6dxMiKt — NBB CAIXA (@NBB) November 2, 2019

Leia Mais:

Bicampeão do NBB, técnico do Fla admite: 'Gostaria de um desafio internacional'

Minas vence segunda seguida longe de casa e se recupera após início difícil no NBB

Operação Varejão: Reuniões na próxima semana podem definir contratação do pivô pelo Minas​