Entre os dias 12 e 17 de outubro, o ITF Sand Series Brasília'21, um dos maiores eventos de Beach Tennis do mundo e o principal torneio oficial da modalidade nas Américas, está previsto para ser realizado no Eixo Monumental, em Brasília.

Para isto será construído um complexo de 18 quadras, além de uma superquadra central, onde estarão os melhores jogadores do Brasil e os maiores nomes do esporte em todo o mundo. A categoria profissional contará com uma premiação de US$ 35 mil.

Os italianos, criadores do esporte, as revelações russas e espanholas, junto com atletas de outras diversas nacionalidades, mostrarão seu talento e habilidade. Ao lado deles, estarão os brasileiros, atuais campeões mundiais por equipes, liderados por André Baran e Vini Font, números 6 e 7 do ranking mundial, além de Rafaella Miiller, número 1 do mundo, e da multicampeã Joana Cortez, número 9 do ranking.

Paralelamente ao ITF Sand Series Brasília'21, será realizado um torneio amador oficial, contando pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), com atletas de 12 a 70 anos de diferentes estados brasileiros.

