O Brasil voltou a dar provas de sua força no futebol de base masculino com a conquista, no último domingo (8), do sul-americano sub-15. Na decisão a seleção brasileira superou a Argentina em partida realizada no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (Paraguai).

O triunfo foi obtido na disputa de pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Com o título deste domingo o Brasil se torna pentacampeão, com vitórias em 2005, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Seleção vence nos pênaltis para ficar com título

Neste jogo a equipe titular do Brasil foi: Mycael; Vinicius, Rômulo, Kaiky Fernandes e Biro; Kauê, Robinho e Arthur; Sávio, Ângelo e Matheus Nascimento - Técnico: Paulo Victor Gomes.