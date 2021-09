Em um jogo muito disputado, o brasileiro Bruno Soares e o escocês Jamie Murray derrotaram o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos de virada por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (5-7), 6/4 e 6/4, e se classificaram para as semifinais do torneio de duplas do US Open.

Após superarem a dupla cabeça-de-chave número 2 do Grand Slam, o time do mineiro terá pela frente na próxima etapa o eslovaco Filip Polasek e o australiano John Peers.

Queda nas duplas mistas do US Open

Já nas duplas mistas o brasileiro Marcelo Demoliner e a australiana Ellen Perez caíram nas quartas de final da competição após serem superados por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 10/4, pelo salvadorenho Marcelo Arevalo e pela mexicana Giuliana Olmos.

