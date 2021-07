A entrada da delegação brasileira na cerimônia de abertura da Olimpíada de Tóquio nesta sexta-feira (23) repercutiu nas redes sociais. De chinelo havaianas, bermuda e camisa florida, os quatro representantes mostraram bem o “jeitinho brasileiro de ser”.

Em menor número por conta dos cuidados contra a Covid-19, além do look típico, os brasileiros também bombaram na web após sambarem durante a abertura.

A judoca Ketleyn Quadros e Bruninho, do vôlei, lançaram mão de passinhos durante a entrada na competição. Os dois foram porta-bandeiras na cerimônia, e a dança ganhou destaque na conta oficial do time Brasil no Twitter: