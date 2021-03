Neste domingo (14), o Circuito Grangiro de Mountain Bike fez a sua estreia da temporada de 2021 em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, seguindo todos os protocolos sanitários vigentes de prevenção do coronavírus (Covid-19).

O principal destaque do evento foi a presença do atual campeão mundial da modalidade, Henrique Avancini. Ele faturou a prova na distância de 60 km, na categoria "Pro", com o tempo de 1h58min47seg. “O Circuito está aprovado, gostei bastante do percurso e da distribuição dos trechos. O começo foi duro, com algumas subidas curtas e íngremes. Depois tivemos uma parte que foi a mais divertida, sem dúvida nenhuma. Passamos pela praia do Peró, que foi uma sensação bem legal, um trecho mais veloz e o final, talvez a parte mais dura da prova. Deu para explorar quase todas as características do mountain bike”, explicou Henrique Avancini à assessoria do evento.

Giuliana Morgen foi a mais rápida entre as profissionais e finalizou os 60km em 2h24min05seg. “Foi um percurso muito legal e bem bolado. O trajeto tinha poucas subidas, mas foi uma prova rápida e divertida. Para mim, o maior desafio foi o vento, que em algumas partes estava contra”, completou a ciclista.



Na categoria “Esporte”, com o trajeto de 40 km, Hugo Amaral foi o primeiro colocado. Aos 34 anos, ele fechou a prova em 1h24min39seg. “Passamos por vários trechos muito legais, enfrentamos obstáculos desafiadores, single track na mata Atlântica e conseguimos ver a praia. O principal desafio foi acompanhar o pessoal, o nível estava bem alto e me desgastei um pouco para chegar junto do pelotão principal”, afirmou o atleta.

Paola Chermon foi a campeã feminina na categoria “Esporte”. Após 40km, ela pôde festejar a vitória que veio depois de 1h46m05seg. “O trajeto foi muito maravilhoso, foi uma prova técnica, mas que dá para qualquer pessoa fazer, foi muito divertido. Tivemos trechos de asfalto, areia, estrada, single track tudo diante de uma paisagem linda dentro de Búzios”, explicou.Além da prova, o Circuito Grangiro também desenvolve ações sociais nos locais em que organiza as competições. Comprometido com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o evento plantou 500 mudas de árvores em Búzios, contribuindo para o reflorestamento da Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil.

Classificação final

Percurso “Pro”



Masculino



1 - Henrique Avancini – 1h58m47seg

2 - Guilherme Muller – 1h58m48seg

3 - Edson Junior -2h0m44seg

4 - Halysson Ferreira – 2h3m51seg

5 - Wolfgang Olsen – 2h06m41seg



Feminino

1 - Giuliana Morgen – 2h24m05seg

2 - Franciele Batista – 2h33m10seg

3 - Marcela Matos – 2h54m13seg

4 - Ana Paula – 2h58m12seg

5 - Ana Claudia de Melo – 2h59m20seg

Percurso “Esporte”



Masculino



1 - Hugo Amaral – 1h24m39seg

2 - Marcello Goyanes – 1h30m30seg

3 - Luiz Gustavo Maciel – 1h31m57seg

4 - Bernardo Magalhães – 1h33m05seg

5 - Alexandre Augusto Geraldo – 1h33m56seg



Feminino

1 - Paola Chermon – 1h46m05seg

2 - Alini Portela – 1h47m27seg

3 - Bruna Ramos – 1h53m08seg

4 - Mikaela Nunes – 1h56m55seg

5 - Monica Bernardes – 2h01m41seg