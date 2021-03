A Federação Paulista de Futebol (FPF) suspendeu o suspendeu o duelo entre São Bento e Palmeiras, que seria disputado nesta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte. A decisão foi tomada após a proibição anunciada nesta terça-feira (16), pelo governo de Minas Gerais, à realização de jogos de futebol de outras competições estaduais em território mineiro, como parte da Onda Roxa, fase mais restritiva do programa Minas Consciente, de controle à disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista, estava marcada inicialmente para o estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP), mas teve que ser transferida depois de o governo de São Paulo restringir, por 15 dias, a partir da última segunda-feira (15), a realização de eventos esportivos coletivos no estado, devido ao aumento do número de casos e internações pela Covid-19. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus, 89% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) em território paulista estão ocupados.



Governo mineiro proibiu realização de jogos de outros locais no estado

O anúncio é outro baque na intenção da FPF de manter a programação das três principais divisões do Campeonato Paulista e concluí-las nas datas previstas inicialmente - 23 de maio no caso da Série A1. Na segunda-feira, a entidade apresentou uma proposta ao governo estadual e ao Ministério Público para manutenção do futebol em meio à Fase Emergencial do Plano São Paulo, de enfrentamento à pandemia. O projeto previa a realização de 56% menos partidas (com a suspensão temporária da Série A3, a terceira divisão, e parcial da A2, a segunda divisão), 70% menos pessoas envolvidas, testes antes e depois dos jogos e "bolha de segurança" para atletas e comissões.

As medidas, porém, foram rejeitadas - segundo a federação, em nota, "sob argumentos que fogem de qualquer conceito médico e científico já visto mundialmente no combate à Covid-19". A FPF e os clubes se reúnem nesta terça-feira à tarde para discutir a sequência dos campeonatos. O comunicado garante, outra vez, que as três competições serão concluídas "em suas datas programadas".

No caso da Série A1, além do jogo entre São Bento e Palmeiras, outras três rodadas do (quinta a sétima) foram afetadas. Duas partidas da Copa do Brasil, previstas para ocorrer esta semana em São Paulo tiveram que mudar de local. Uma delas - Marília e Criciúma, nesta quarta, às 15h30, transferida para Varginha (MG) - deverá ser impactada pela decisão do governo de Minas. Até o momento, no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o duelo ainda consta no interior mineiro. O outro jogo alterado foi entre Mirassol e Red Bull Bragantino, na quinta-feira (18), às 19h15, levado para Cariacica (ES).

Leia mais:

Cruzeiro pode ganhar reforços na defesa e no meio-campo para o clássico contra o América

'Vilão' de Cruzeiro e América, Amarildo vive momento mágico na Caldense e revela pedido a Lisca