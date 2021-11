Até onde vai a paixão de um torcedor pelo clube do coração? Quando o campeonato vai chegando ao fim, é tradição fazer promessas para a conquista do tão sonhado título, e as redes sociais viram uma espécie de ‘altar’ nesse momento.

Para alguns atleticanos, que podem ver o time quebrar o jejum de 50 anos sem levantar a taça do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (30), 'vale comer a grama da Arena MRV', ir de 'Venda Nova até o Mineirão caminhando' ou até mesmo fazer mais de 20 tatuagens relacionadas ao time no corpo.

"Se o Galo for campeão, vou fazer a data de todos os títulos do clube no corpo, partes do hino, o escudo, o Galo Volpi, a data de criação do clube e as outras ainda vou pensar. Mas serão 20 ou até mesmo mais de 20", prometeu a gerente Priscila Tais Clemente, de 23 anos.

mano se o galo for campeão eu vou fazer uma loucura, não assustem se eu aparecer com 20 tatuagens do galo no corpo — Prii (@priitcs) November 10, 2021

Também vale 'comer a grama da Arena MRV'

Dona @BuserBrasil se o Galo for campeão eu como grama da Arena MRV, sim, eu sei que será sintética. pic.twitter.com/UonDhNI8fP — Guilherme Ace ᴳᴬᴸᴼ (@AceVenturaGalo) September 21, 2021

Vale 'caminhar por mais de sete quilômetros'

se o galo for campeão brasileiro meus tios prometeram q todos os homens atleticanos da família irão de venda nova até o mineirão caminhando pic.twitter.com/ghvuL7kE9o — ؘbruce (@brcexcx) November 11, 2021

Vale 'perder o emprego':

bicho se o galo for campeão brasileiro eu vou ficar desempregada pq vou passar uma semana na rua só comemorando — viczinha (@vicbrcelos) October 3, 2021

Vale 'pedir a loira em namoro'

Se o Galo for campeão do Campeonato Brasileiro eu peço a loira em namoro. — Central do Galo (@CentralDoCAM) November 22, 2021

Vale 'parar no João XXIII'

se o Galo for campeão hj me busquem no João XXIII mais tarde, o estrago será enorme — wagner jr (@wagnerjr_13) November 30, 2021

Vale 'assumir o contatinho '

se o galo for campeão, eu vou assumir ela 😘 — kkk (@kauanzink_) November 29, 2021

Título à vista

Mesmo sem entrar em campo, o Atlético mineiro pode sagrar-se bicampeão Brasileiro nesta terça-feira (30). O clube depende do resultado da partida. nesta noite, entre Flamengo e Ceará.

Caso o clube carioca perca ou empate, o título é do Galo.

