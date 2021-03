As edições 2021 da Copa Brasil de Fundo e Meio-Fundo e a Copa Brasil de Provas Combinadas foram adiadas. Inicialmente marcadas para os dias 10 e 11 de abril, no Centro Nacional de Desenvolvimento de Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP), elas "serão remarcadas oportunamente para novas datas e sedes", segundo a nota da Confederação Brasileira da modalidade (CBAt) divulgada nesta quinta-feira (18). A alteração se deve à evolução da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Conforme a CBAt, a decisão do Conselho de Administração da entidade, tomada durante reunião virtual na última quarta-feira (17), foi unânime. De acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde na noite de quarta, 2.648 pessoas faleceram no país por decorrência do vírus em 24 horas. No mesmo período, 90.303 novos casos da doença foram confirmados. Ao todo, são 284.775 mil mortes por Covid-19 e 11.693.838 registros de contaminação pelo coronavírus no Brasil.

No estado de São Paulo, onde fica o CNDA, foi adotada na última segunda-feira (15) uma fase emergencial, com restrição, inclusive, a atividades esportivas coletivas. O governo paulista informou que a taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) no território estadual iniciou a semana em 90,5%.

O calendário nacional do atletismo foi aberto no último domingo (14) com a Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada em um circuito de um quilômetro montado no estacionamento do Bragança Garden Shopping, em Bragança Paulista. Já classificado para a Olimpíada de Tóquio (Japão), Caio Bonfim sagrou-se campeão nos 20 quilômetros entre os homens. Nos 50 quilômetros, Max Batista dos Santos levou a melhor. No feminino, Viviane Santana Lyra (20 quilômetros) e Paula Raissa Paz (50 quilômetros) foram as vencedoras.

