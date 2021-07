No segundo dia de competições na Olimpíada, no judô, categoria até 66 kg, Daniel Cargnin, da Sogipa, ficou com o bronze ao vencer o israelense Barush Shmailov. Também no judô, Larissa Pimenta, na categoria até 52 kg, foi eliminada na segunda luta ao levar um ippon da japonesa Uta Abe, bicampeã mundial.No handebol feminino, as brasileiras empataram com a equipe do Comitê Olímpico Russo, atual campeã olímpica, na noite deste sábado (24), em 24 a 24.

Em outra modalidade coletiva, o futebol masculino, os representantes brasileiros tiveram outro empate. Depois da expulsão do volante Douglas Luiz logo no começo do jogo, o time do técnico André Jardine ficou no 0 a 0 com a Costa do Marfim.

No vôlei de quadra, a seleção feminina começou com uma vitória tranquila por 3 sets a 0 sobre a Coreia do Sul. Ainda na primeira rodada do vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt passaram pelos chilenos Marco e Esteban Grimalt por 2 a 1.

No surfe, o Brasil conseguiu colocar nas oitavas de final os quatro representantes, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima.Vamos falar agora de natação e começar em ordem cronológica. Ontem a noite, aconteceram as semifinais dos 100m nado peito com Felipe Lima na piscina. O brasileiro até tentou, mas não rolou. Os destaques foram as classificações de Fernando Scheffer, nos 200 metros livre, e Guilherme Guido, nos 100 m costas, às semifinais. Além deles, o revezamento 4x100 m livre masculino também se classificou. Com Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini, o Brasil vai brigar pela medalha.Na ginástica artística, Rebeca Andrade conseguiu se classificar para três finais individuais. Enquanto isso, Flávia Saraiva, apesar de ter se machucado no tornozelo, chegou na final da trave.

O peso leve Wanderson de Oliveira chegou às oitavas de final do boxe. E Gustavo Tsuboi conseguiu uma conquista pessoal, avançando para a terceira rodada do torneio de tênis de mesa masculino. Com tantos atletas avançando em Tóquio, os próximos dias olímpicos prometem novas conquistas brasileiras.

