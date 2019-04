Com quase 30 erros de saque em apenas quatro sets, o Sada Cruzeiro, atual campeão da Superliga Masculina de vôlei, foi derrotado neste sábado (6), no primeiro jogo das semifinais da temporada 2018/2019. Em pleno Poliesportivo do Riacho, o time celeste foi batido por incontestáveis 3 sets a 1 (28/30, 19/25, 25/22 e 24/26) pelo EMS-Taubaté-Funvic, que agora está em vontagem em busca de uma vaga na final.

Nesta terça-feira (9), mineiros e paulistas voltam a se encontrar, desta vez no Ginásio Abaeté, em Taubaté, pelo segundo jogo da melhor de cinco. Para não ficar em apuros como foi na temporada passada, quando precisou de cinco jogos para conseguir eliminar este mesmo Taubaté nas semis, os comandados de Marcelo Mendez pretendem usar o feitiço contra o feiticeiro: o saque.

O fundamento foi o calcanhar de aquiles dos comandados de Marcelo Mendez, e em todos os sentidos. Além dos 29 erros cedidos, que facilitaram a virada de bola paulista, o Sada levou dez aces dos taubateanos, que, ao contrário dos mineiros, tiveram um serviço muito efetivo. Nas pontas, Rodriguinho e Sander tiveram muita dificuldade em controlar o passe devido ao potente saque e, com isso, Cachopa pode usar poucos os centrais, facilitando a marcação do bloqueio visitante.

Difícil

Lembrando a dificuldade que o Sada teve para chegar à final no ano passado, o ponteiro Rodriguinho valorizou a estratégia de saque taubateana. "Ninguém esperava um jogo fácil, uma série tranquila. A gente sabe da qualidade da equipe de Taubaté, mas não tem nada ganho antes do juiz apitar, de a bola cair no chão na última partida. Hoje eles foram mais constantes, sacaram melhores do que a gente e isso fez toda a diferença", comentou.

O central Isac, que fez 15 pontos no sábado, concorda. Contudo, acredita que o Sada pode se concentrar melhor no saque para encaminhar uma virada na série. "O Taubaté é um time com jogadores experientes e alguns momentos eles sacaram melhor do que a gente. E com o passe na mão fica muito mais fácil. Vamos trabalhar isso para o próximo jogo, que para nós será como uma final", afirmou.

O jogo desta terça acontece às 21h30, com transmissão do Sportv 2. Na outra semifinal, o Sesi-SP, líder da fase classificatória, venceu o Sesc-RJ por 3 sets a 0 no primeiro jogo da série melhor de cinco. Paulistas e fluminenses voltam a se encontrar também nesta terça, às 19h, em jogo com transmissão do Sportv 2.

Tabela

PRIMEIRA RODADA

06.04 (SÁBADO) – Sada Cruzeiro 1 x 3 EMS Taubaté Funvic - (28/30, 19/25, 25/22 e 24/26)

SEGUNDA RODADA

09.04 (TERÇA-FEIRA) - EMS Taubaté Funvic x Sada Cruzeiro, às 21h30, no Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV 2

TERCEIRA RODADA

13.04 (SÁBADO) – Sada Cruzeiro x EMS Taubaté Funvic, às 21h30, no Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV 2

QUARTA RODADA

16.04 (TERÇA-FEIRA) – EMS Taubaté Funvic x Sada Cruzeiro, às 21h30, no Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV 2

QUINTA RODADA

20.04 (SÁBADO) – Sada Cruzeiro (MG) x EMS Taubaté Funvic (SP), às 19h30, no Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV 2