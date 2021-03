A parceria entre o mineiro Bruno Soares, quarto no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o britânico Jamie Murray (19º) estreou com vitória no ATP 500 de Acapulco (México). Na madrugada desta quarta-feira (17), no horário de Brasília, eles derrotaram o indiano Rohan Bopanna (42º) e o paquistanês Aisam Qureshi (48º) por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 6/7 (4/7), 6/2 e 10/1 no match tie-break.

Foi a nona vitória de Soares e Murray em 2021, em dez jogos. Campeões em 2017 e 2018, eles buscam o terceiro título em Acapulco. Nas quartas de final, a parceria terá pela frente os irmãos britânicos Neal (27º) e Ken Skupski (62º), que superaram o português João Souza (54º) e o argentino Diego Schwartzman (nono do mundo em simples e 54º em duplas) por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (9/7). Neal, aliás, foi o parceiro de Murray durante o ano passado. A partida está prevista para quinta-feira (18), ainda sem horário confirmado.



Também nesta quarta, por volta das 22h (horário de Brasília), a parceria entre o gaúcho Marcelo Demoliner (46º do ranking de duplas) e o mexicano Santiago González (47º) encara os canadenses Felix Auger-Aliassime (18º do ranking de simples e 90º nas duplas) e Milos Raonic (19º em simples, 406º nas duplas). O ganhador enfrenta quem avançar no duelo entre o britânico Joe Salisbury (12º nas duplas) e o norte-americano Rajeev Ram (14º) contra o búlgaro Grigor Dimitrov (16º em simples, 855º nas duplas) e o norte-americano Tommy Paul (51º em simples, 159º nas duplas), que jogam na sequência.

