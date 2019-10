Vacilando nos momentos decisivos, o Fiat-Minas perdeu a final do Super 4 Internacional, neste domingo (13). Após abrir 2 a 0 sobre o Bolívar, da Argentina, o time mineiro não soube sustentar a vantagem e foi derrotado por 3 sets a 2 (21/25, 23/25, 25/22, 26/24 e 15/11). A final foi disputada em Cochabamba, na Bolívia, em comemorações aos 60 anos do Club Olympic, anfitrião do torneio.

Após perder o título que teve nas mãos, o Minas volta a Belo Horizonte nesta segunda-feira (14). O foco agora é o Campeonato Mineiro, no qual o time da rua da Bahia é líder isolado. Como fez jogos a mais — já que precisaria fazer a viagem para a Bolívia —, o time azul e branco só volta a jogar no dia 29, quando faz o clássico contra o Sada Cruzeiro, em Betim, pela última rodada da fase de classificação.

Apesar da derrota, o técnico do Minas, Nery Tambeiro, analisou de forma positiva o desempenho da equipe de BH. No torneio, o Minas perdeu apenas a decisão, tendo vencido os outros três jogos, um deles, inclusive, sobre o Bolívar, na primeira fase.

“O nosso time fez bom campeonato, fomos superados somente na final, por 3 a 2, mas não faltou batalha dentro de quadra. Foram jogos que nos mostraram coisas que temos que arrumar e vamos corrigir em tempo das finais do Campeonato Mineiro. Estávamos com grupo reduzido, não tínhamos substituições, mas foi bom para colocar o grupo para jogar, para passar adversidades. Eles vão crescer com isso com certeza”, afirmou.

Queda

Nos primeiros dois sets do jogo, o Minas fez boa apresentação. No primeiro, se manteve à frente no placar em quase todo o se, chegando a abrir 12 a 7. Bom no bloqueio e nas bolas de primeiro tempo, o time brasileiro fechou por 25 a 21. No segundo, o Bolívar tentou reagir. Começou melhor e abriu 13 a 8. Na reta final, o ponteiro Ocampo virou bolas importantes e o Minas fechou em 25 a 23.

Contudo, a partir da terceira etapa, o time da rua da Bahia passou a errar de forma constante. A ineficiência na virada de bola fez com que o Bolívar abrisse 16 a 11 e descontasse o jogo fazendo 25 a 22. O quarto set, o mais equilibrado da partida, foi disputado ponto a ponto, mas, errando menos, os argentinos conseguiram empatar a partida fazendo 26 a 24.

A decisão ficou para o tie-break e, com o ponteiro Honorato, o Fiat/Minas abriu dois pontos de frente no início. O jogo seguiu “lá e cá”, e o Bolívar chegou ao empate em 10 a 10. Na sequência, a equipe argentina virou para 12 a 10 e soube aproveitar as chances de ataque para fechar o set em 15 a 11.

Fiat/Minas: Rodrigo, Davy, Honorato, Ocampo, Matheus Pinta, Deivid e Lucianinho (líbero). Entrou: Marcus. Técnico: Nery Tambeiro.

Bolívar Voley: Uriarte, Herrera, Mergarejo, Leon, Medina, Imoff e Gonzalez (líbero). Entraram: Arroyo e Ramonda. Técnico: Javier Weber.

Terceiro lugar

Na disputa pelo terceiro lugar, o Monteros Voley, também da Argentina, levou a melhor sobre o anfitrião Olympic e venceu por 3 a 2. O levantador e capitão minastenista Rodrigo foi eleito o “Jogador Fair Play”, pelo comportamento ao longo da competição. O torneio Super 4 foi realizado em homenagem aos 60 anos do clube boliviano.

Leia Mais:

Papo em Dia: 'A ponte para a seleção é estar bem no Minas' (Thaísa)

Ingressos à venda para o Desafio Minas x Rio de vôlei feminino, em Sete Lagoas

Brasil vence a Polônia e fica a uma vitória do tri na Copa do Mundo de Vôlei