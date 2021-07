O Corinthians derrotou a Chapecoense, por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (8), na Arena Condá, em Santa Catarina. O jogo encerrou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o gol marcado pelo centroavante Jô, aos 14 minutos da etapa final, o Timão chegou aos 14 pontos e à 10ª posição da classificação. Este foi o sétimo gol do atacante na temporada (o quarto na competição nacional). Já a equipe de Santa Catarina segue na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar, com apenas quatro pontos e seis derrotas em 10 partidas.

Na 11ª rodada, o Timão visita o Fortaleza no próximo domingo (11) no Castelão. No mesmo dia a Chapecoense mede forças com o Flamengo no Maracanã.

