Na estreia do América dentro de casa, o time alviverde fez bonito e bateu o Sada Cruzeiro por 3 sets a 1, neste sábado (15), no Campeonato Mineiro masculino de vôlei. Apoiado por 2.443 torcedores, no ginástio Tancredo Neves, em Montes Claros, os mandantes venceram os atuais campeões estaduais em parciais de 25/18, 22/25, 25/17 e 25/21.

A vitória colocou o Coelho na liderança isolada do Estadual, com nove pontos, três a mais que o Fiat-Minas, que folgou neste circuito. O Sada Cruzeiro, por sua vez, ficou estacionado na terceira colocação, com três pontos.

A edição 2019 do Campeonato Mineiro de vôlei está sendo disputada em formato de circuitos. A cada rodada, os times jogam entre sim em uma sede. Serão ao total, dez circuitos. Assim, todos os times jogam em todos os ginásios e cidades onde tem equipes no Mineiro.

Além de América, Sada e Minas, disputam o Mineiro 2019 o Lavras, que está na lanterna da competição e o Uberlândia/Gabarito/Start Química, quinto colocado, com três. O Anápolis, de Goias, está jogando o torneio como convidado.

Apoio

O técnico do América, Henrique Furtado, valorizou o apoio da torcida do Norte de Minas, que historicamente registra boas presenças de público em jogos no ginásio Tancredo Neves. O América existe graças a uma parceria com o antigo time de Montes Claros.

“A festa da torcida foi muito bonita. Hoje, sentimos que a torcida jogou do nosso lado durante todo o tempo, mesmo quando estávamos atrás do placar. E isso é muito importante para a equipe. Ficamos muitos felizes e vamos continuar batalhando para seguir crescendo”, avaliou.

O próximo circuito do Campeonato Mineiro de vôlei acontece na semana que vem, mais uma vez em Montes Claros. Desta vez, quem descansará será o Sada Cruzeiro, que ainda está sentindo a falta de ritmo. Na quinta-feira (19), às 20h, jogam América x Anápolis. Na sexta (20), no mesmo horário, acontece Fiat/Minas x Anápolis e, no sábado, (21), tem América x Fiat/Minas, às 17h.

Confira a tabela completa do Mineiro clicando aqui.

Veja abaixo a classificação atualizada e os próximos jogos do Estadual:

Classificação :

1º - América - 9 pontos

2º - Fiat/Minas - 6 pontos

3º - Sada Cruzeiro - 3 pontos - 2 jogos

3º - Anápolis Vôlei - 3 pontos - 2 jogos

5º - Uberlândia/Gabarito/Start Química - 3 pontos - 4 jogos

6º - Lavras Vôlei - 0 pontos - 3 jogos

Próximos Jogos

3º Circuito - Sede: Ginásio Riacho/Contagem

12.09 - 20h - Sada Cruzeiro 3x0 Lavras Vôlei (25/19, 25/18 e 25/22)

24.10 - 20h - Lavras Vôlei x América Vôlei

14.09 - 20h - Sada Cruzeiro 1x3 América Vôlei (18/25, 22/25, 25/17 e 21/25)

4º Circuito - Sede: Ginásio Tancredo Neves/Montes Claros

19.09 - 20h - América Vôlei x Anápolis Vôlei

20.09 - 20h - Fiat/Minas x Anápolis Vôlei

21.09 - 19h - América Vôlei x Fiat/Minas

5º Circuito - Sede: Ginásio UFLA/Lavras

26.09 - 20h - Lavras Vôlei x América Vôlei

27.09 - 20h - Fiat/Minas x América Vôlei

28.09 - 20h - Lavras Vôlei x Fiat/Minas

6º Circuito - Sede: Arena Minas/Belo Horizonte

03.10 - 19h30 - Fiat/Minas x Anápolis

04.10 - 19h30 - Sada Cruzeiro x Anápolis

05.10 - 19h30 - Fiat/Minas x Sada Cruzeiro

7º Circuito - Sede: Ginásio Newton Faria/Anápolis e Riacho/Contagem

22.10 - 20h - Lavras Vôlei x Sada Cruzeiro (Contagem)

07.10 - 20h - Anápolis x Lavras Vôlei (Anápolis)

09.10 - 20h - Anápolis x Sada Cruzeiro (Anápolis)

8º Circuito - Sede: Arena Praia/Uberlândia e Ginásio Newton Faria/Goiás

08.10 - 20h - Anápolis x Lavras Vôlei (Anápolis)

19.10 - 16h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Anápolis (Uberlândia)

20.10 - 11h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Lavras Vôlei (Uberlândia)

9º Circuito - Sede: Riacho/Contagem, Arena Praia/Uberlândia e Tancredo Neves/Montes Claros

24.09 - 20h - Uberlândia/Gabarito/Start Química x Sada Cruzeiro

25.10 - 20h - América Vôlei x Sada Cruzeiro (Contagem)

29.10 - 20h - América Vôlei x Uberlândia/Gabarito/Start Química

10º Circuito - Sede: Arena Praia/Uberlândia, Arena Minas/BH e Divino Braga/Betim

25.09- 20h - Sada Cruzeiro x Uberlândia/Gabarito/Start Química (Betim)

29.10 - 20h - Sada Cruzeiro x Fiat/Minas (Betim)

09.10 - 19h30 - Fiat/Minas x Uberlândia/Gabarito/Start Química (Arena Minas)

