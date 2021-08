O Brasil se classificou com Kawan Pereira à semifinal dos saltos ornamentais na Olimpíada de Tóquio (Japão), na madrugada desta sexta-feira (6). O piauiense, de 22 anos, ficou em 17º lugar (371.65 pontos) na plataforma de 10 metros, na prova realizada no Centro Aquático de Tóquio. A competição reuniu 29 saltadores e apenas os 18 melhores avançaram à semi, que será disputada neste sábado, à partir das 22h (horário de Brasília). Os 12 melhores colocados vão brigar por medalha na final, às 3h de domingo (8).

“No começo achei que não ficaria tão nervoso, mas na hora da prova fiquei um pouco. Meu primeiro salto foi bom, mas alguns outros da minha série davam para ser acertados melhor. Mas passei, fiz a minha parte. Acredito que amanhã eu vou fazer uma competição melhor”, disse o atleta, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Em primeiro lugar ficou o chinês Jian Yang (546.90), seguido do compatriota Yuan Cao (529.30). A competição contou também com a participação do carioca Isaac de Souza, de 22 anos, que ficou na 20ª posição (339.30), fora da zona de classificação.

O atleta nascido em Parnaíba (PI) jogava futebol e chamou a atenção de um treinador pela forma peculiar como comemorava os gols: Kawan dava saltos mortais que aprendera na capoeira. Estreante em Olimpíadas, o jovem está confiante em garantir presença do Brasil na final.

"Espero me classificar para a final. Seria um sonho realizado. Ainda não estamos em busca de medalha, mas uma final eu acho que dá para pegar”, afirmou o saltador.

A delegação brasileira de saltos também teve a participação de Luana Lira (trampolim de 3 m) e de Ingrid Oliveira (plataforma de 10 m), que não passaram da primeira fase. Luana ficou em 21º lugar na classificatória, e Ingrid no 24º.



