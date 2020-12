O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, hospitalizado na noite de ontem (14), com sintomas do novo coronavírus (Covid-19), apresenta quadro estável, mas não tem previsão de alta. No início da tarde desta terça-feira (15) a equipe médica do Hospital Sírio Libanês divulgou o primeiro boletim sobre a saúde do treinador.

Técnico foi hospitalizado na noite de ontem com sintomas de Covid-19

"O senhor Vanderlei Luxemburgo da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, dia 11 de dezembro, diagnosticado com Covid-19, com quadro moderado. Ele foi medicado e seu estado clínico é estável, sem necessidade de oxigenoterapia. O paciente deverá permanecer internado, sem previsão de alta, e está sendo acompanhado pela equipe médica coordenada pelo Prof. Dr. Esper Kallas", diz a nota publicada no site da instituição.

Segundo a assessoria de Luxemburgo, em matéria da agência Reuters, o treinador já testara positivo para Covid-19 em julho, quando ainda comandava o Palmeiras. O treinador, que atualmente está sem clube, estava no Rio de Janeiro quando começou a se sentir mal e apresentou sintomas da doença. Ele viajou com uma filha de carro para São Paulo e fez exames, que deram positivo para a Covid-19.

Leia mais:

Morre jornalista Orlando Duarte, aos 88 anos, vítima de Covid-19