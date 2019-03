A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou neste domingo a tabela de datas e horários das quartas de final da Superliga Feminina e da Superliga Masculina. Os quatro clubes mineiros, Sada Cruzeiro e Fiat Minas, entre os homens, e Dentil-Praia Clube e Itambé-Minas, entre as mulheres, se classificaram para a fase de mata-mata.

Os playoffs serão abertos nesta segunda-feira (18) e terminam no próximo dia 30 de março. Nos dois naipes, os jogos serão disputados em série melhor de três partidas. Quem vencer duas, se classifica para as semifinais. O regulamento da Superliga prevê que, quem terminou melhor classificado na primeira fase tem direito a decidir a ordem dos mandos de quadra. Todos os jogos serão transmitidos pelo Sportv 2.

Favoritos

No feminino, os dois times mineiros são favoritos a se classificarem para passar de fase. Líder da etapa classificatória, o Itambé-Minas está em busca do seu terceiro título brasileiro. As meninas da rua da Bahia enfrentam o oitavo colocado, Curitiba Vôlei, do Paraná. Tanto no turno, quanto no returno, o Minas venceu o time paranaense sem perder sequer um set.

O primeiro jogo será na noite desta segunda (18), no ginásio da Universidade Positivo, em Curitiba, às 19h. O jogo da volta acontece na quinta-feira (21), às 19h, na Arena Minas, em BH. Se necessário, o terceiro jogo acontece na outra segunda (25), em BH. Quem passar enfrenta o vencedor de Osasco-Audax x Hinode-Barueri, quarto e quinto colocados na classificação.

Segundo colocado, o Dentil-Praia Clube, atual campeão do torneio, vai ter um adversário, em tese, um pouco mais complicado. Nesta segunda (18), o time do Triângulo Mineiro abre as quartas contra o Fluminense, sétimo colocado. As uberlandenses escolheram começar jogando em casa, às 21h30. Na quinta-feira (21), no mesmo horário, acontece o jogo de volta no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro.

Se necessário, mineiras e cariocas voltam a medir forças na segunda (25), em Uberlândia. Quem passar deste duelo enfrenta o vencedor de Sesc-RJ (terceiro colocado) e Sesi-Bauru (sexto).

Equilíbrio

Já entre os homens, as dificuldades de classificação aparecem já nas quartas de final. Segundo colocado, o Sada Cruzeiro, na teoria, tem um duelo mais tranquilo para fazer com o Copel Telecom-Maringá, sétimo na classificação. Já o Fiat-Minas, quinto, medirá forças com o forte Sesc-RJ, que apesar de ter um orçamento bem mais alto, vive momento irregular no Nacional.

O Cruzeiro escolheu começar jogando em casa. No próximo domingo (24), às 19h05, acontece o primeiro jogo, no Poliesportivo do Riacho. A partida de volta será na quinta-feira (28), às 19h30, no Chico Neto, em Maringá. Se necessário, um terceiro duelo está marcado para o dia 30, às 21h30, em Contagem. O vencedor vai pegar, nas semifinais, EMS-Taubaté-Funvic ou Vôlei Renata.

Já o Fiat-Minas vai ter que suar um pouco mais, mas é possível acreditar. Quinto colocado, o time mineiro vai pegar o quarto, Sesc-RJ na abertura dos playoffs, com vantagem de mando de quadra dos cariocas. O primeiro jogo será no sábado (23), às 14h30, no Tijuca, no Rio. A partida de volta acontece quarta-feira (27), às 21h30, na Arena Minas. O desempate, se necessário, será no dia 29, no Rio. Quem passar vai enfrentar, nas semininais, o vencedor do duelo entre Sesi-SP x Vôlei Um Itapetininga.