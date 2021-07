O comitê organizador da Olimpíada de Tóquio definiu nesta quarta-feira (21) o chaveamento dos torneios de tênis. Nas duplas masculinas, os representantes brasileiros, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner, terão pela frente a dupla líder do ranking mundial, formada pelos croatas Pavic e Mektic.

No começo deste mês, Marcelo Melo, jogando com o polonês Lukasz Kubot, acabou sendo derrotado pelos mesmos adversários nas quartas de final do Grand Slam de Wimbledon. O jogo durou mais de quatro horas e acabou com o resultado de 3 a 2 para os europeus.

Na chave feminina, Luisa Stefani e Laura Pigossi enfrentarão as canadenses Gabriela Dabrowski (futura parceira da Luisa no segundo semestre deste ano) e Sharon Fichman.

Na chave de simples, Thiago Monteiro pega o alemão Jan-Lennard Struff na primeira rodada. Quem passar desse jogo deve ter pela frente o astro e multicampeão Novak Djokovic. João Menezes, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 (Lima) terá como adversário o croata Marin Cilic (número 38 do mundo) na primeira fase.

Os jogos da modalidade em Tóquio começam na próxima sexta-feira (23), às 23h (horário de Brasília).

Leia mais:

Olimpíada: Marcus Tatá fala dos treinos da seleção de handebol

Na busca pelo bi olímpico, Brasil reencontra Alemanha em Yokohama

Tênis de mesa: em 'casa', Hugo Hoyama vive 2ª Olimpíada como técnico