Nesta segunda-feira (22), a Federação Internacional de Futebol (FIFA) divulgou através das redes sociais que fará o sorteio dos grupos do torneio de futebol dos Jogos de Tóquio em 21 de abril. Participarão do evento 16 seleções no naipe masculino e 12 na disputa feminina.



A Seleção brasileira já está garantida nos dois torneios

A Seleção brasileira já está garantida nos dois torneios. Entre os homens, o Japão como país-sede também está classificado. Alemanha, Espanha, França e Romênia representarão a Europa. Nova Zelândia é a seleção da Oceania. Costa do Marfim, Egito e África do Sul são os africanos. Arábia Saudita, Coreia do Sul e Austrália entrarão na Olimpíada através do Campeonato Asiático. Argentina e Brasil são os classificados da América do Sul. Para fechar os classificados, está acontecendo o Pré-Olímpico das Américas do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) em Guadalajara, no México. São oito seleções (México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Canadá, El Salvador e Haiti) na briga por uma das duas vagas. O torneio masculino acontecerá entre 23 de julho e 8 de agosto.

Na disputa feminina, além do Brasil (campeão da Copa América de 2018) e do Japão (país-sede), a Nova Zelândia já se classificou no Campeonato da Oceania de 2018, Inglaterra, Holanda e Suécia estarão na Olimpíada depois de conquistarem a vaga na Copa do Mundo de 2019, Canadá e Estados Unidos faturaram a vaga na Qualificatório Olímpico da CONCACAF, o time classificado no Pré-Olímpico da África foi Zâmbia e a Austrália também já está garantida. A vaga veio através do Qualificatório Asiático. China e Coreia do Sul ainda brigam pela última vaga da Ásia e Camarões e Chile, através de um playoff América do Sul/África, definirão a última das 12 seleções do torneio previsto para ocorrer entre 21 de julho e 6 de agosto.



