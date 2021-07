A seleção brasileira masculina de handebol estreia na Olimpíada na próxima sexta-feira (23) a partir das 21h (horário de Brasília), contra a Noruega no ginásio Nacional Yoyogi. E dois dias antes da partida, a equipe chegou à Vila Olímpica, em Tóquio, nesta quarta-feira (21).

“A chegada aqui foi uma mudança de ares. Existia uma expectativa muito grande por esse momento. Passamos por Rio Maior, em Portugal, depois fomos para a Alemanha e seguimos para Ota, já aqui no Japão. Estar aqui é outro clima. Os atletas já se sentem verdadeiramente dentro da competição”, declarou o técnico Marcus Tatá.

Já no Japão, técnico aproveita dois últimos dias antes estreia

Além disso, o treinador também comentou o processo de preparação da equipe: “Acredito que foi um período muito bom. Claro que eu, como treinador, sempre quero algo mais, busco algo mais e espero algo mais. Mas isso é normal. Os treinadores sempre buscam ir além com seu grupo. Mas preciso dizer que foi tudo dentro do planejado. Disputamos um Pré-Olímpico, treinamos e jogamos em Portugal, disputamos torneio na Alemanha, trabalhamos em Ota. Neste período, o foco foi a parte física e técnica. Nesta reta final, estamos ajustando o tático para melhorar ainda mais nosso jogo em grupo. Além disso, temos trabalhado com vídeo dos adversários e apresentando estudos bem aprofundados sobre cada um deles para que possamos jogar bem em quadra”.

A equipe masculina de handebol do Brasil garantiu a vaga nos Jogos de Tóquio com uma vitória sobre o Chile, em março, durante o Pré-Olímpico. No Japão, a seleção estará no Grupo A ao lado de Argentina, Espanha, Alemanha, França e Noruega. Após enfrentar o país nórdico na estreia, o Brasil pega a França no dia 25, a Espanha no dia 28, a Argentina no dia 29 e a Alemanha no dia 1º de agosto.

Na Olimpíada, serão 12 países divididos em duas chaves de seis times. Os quatro mais bem colocados de cada grupo avançam às quartas, e a disputa segue até a grande decisão da medalha de ouro, prevista para 7 de agosto.

