As jogadoras do time de vôlei feminino do Sesc-RJ, que enfrentam o Minas, nesta sexta-feira (21), pela nona rodada da Superliga Feminina, teve que alterar a rotina de treinos de forma inesperada. Por causa do fechamento parcial do Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, as cariocas não puderam embarcar no avião que as traria Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (20). Elas estão viajando a BH de ônibus.

Conforme a assessoria de imprensa do Sesc-RJ, as atletas já estavam no Aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, quando o elenco foi informado do cancelamento do voo para Confins. A expectativa do técnico da equipe, Bernardinho, era realizar um treino de reconhecimento ainda nesta quinta, na Arena JK, do Minas, e outros dois na sexta-feira, antes do duelo, que está marcado para às 21h30.

A previsão agora é que o time chegue a BH só durante a noite desta quinta. A possibilidade de mudança de dia e horário da partida foi aventada, segundo fontes ouvidas pelo Hoje em Dia. Contudo, foi descartada a hipótese por dois motivos: a transmissão pelo Sportv, que poderia ser inviabilizada e que é vista com olhos de ouro pelos patrocinadores, e a tabela apertada, já que o Minas, por ter disputado o Mundial de clubes, no início do mês, está com poucas datas livres no calendário, e ainda deve jogos na tabela do Nacional.

Peso

O desgaste da viagem somará mais um peso ao time visitante, que vem de campanha irregular no campeonato. Quarto colocado, o Sesc-RJ tem duas derrotas na competição, inclusive uma em casa no clássico contra o Fluminense. Contudo, mesmo apresentando problemas no passe, o time do Rio vem de vitória importante sobre o seu maior rival, o Osasco-Audax.

Por outro lado, o Minas vem embalado por um vice-campeonato histórico no Mundial de Clubes, quando foi derrotado pelo Vakifbank, da Turquia, por 3 a 0 na decisão. O time mineiro está invicto na Superliga e é o vice-líder do Nacional. A expectativa é de público recorde na Arena Minas na temporada.

