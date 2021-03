Nesta sexta-feira (19), a Confederação Brasileira de Remo (Remo Brasil) comunicou, através de uma nota publicada no site oficial da entidade, a suspensão do Troféu Brasil de Barcos Curtos e do Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Curtos de 2021. A decisão da entidade que administra a modalidade no Brasil foi tomada por causa do agravamento da pandemia do coronavírus (Covid-19) em todo o território nacional. As competições ainda não tinham data e sede definidas. Mas, segundo a assessoria da Confederação, ocorreriam ainda no primeiro semestre e até o momento não têm uma nova previsão.



As competições ainda não tinham data e sede definidas

A CBR informa que o Troféu Brasil de Barcos Curtos e o Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Curtos 2021 está oficialmente suspenso, devido ao agravamento da pandemia por COVID-19 em todo o território nacional. Leia o comunicado em: https://t.co/PEgg9vVphk. #RemoBrasil pic.twitter.com/GMewtvA5uJ — Remo Brasil (@RemoCBR) March 19, 2021

Leia mais:

Mountain Bike: restrições relativas à Covid-19 retiram Brasil do Pan

​Após internação por Covid-19, ex-lateral Branco tem piora e é intubado