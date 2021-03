Assim como na Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro terá limite para troca de treinadores. A proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi aprovada pelos clubes no conselho técnico da competição deste ano, com início previsto para 28 de maio e término em 27 de novembro.

O time que demitir o técnico com o qual iniciou o certame só poderá inscrever mais um profissional para o cargo até o fim da competição. Em caso de nova demissão, o substituto tem de ser alguém que já esteja no clube há pelo menos seis meses. Da mesma forma, o treinador que se demitir não poderá fazê-lo novamente no mesmo campeonato. Caso contrário, não poderá ser inscrito por outra equipe nesta mesma edição da Série B.



O time que demitir o técnico com o qual iniciou o certame só poderá inscrever mais um profissional para o cargo até o fim da competição

No cenário em que o comandante é quem pede para sair, a agremiação não sofre com a limitação para trazer um novo profissional. O mesmo acontece com o técnico que for mandado embora. Ao longo das 38 rodadas da última edição da Série B, foram 30 mudanças de treinadores, sendo 21 demissões.

"Ficamos satisfeitos que ela [medida que limita a troca de técnicos] seja implantada simultaneamente nas duas principais divisões do Brasileirão. A medida vai permitir a realização de trabalhos mais estruturados por parte dos treinadores e uma maior estabilidade técnica e financeira para os clubes", disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo, em depoimento ao site oficial da entidade.

Tabela divulgada

Após o conselho técnico, foi revelada a tabela da Série B de 2021. Uma das atrações da edição deste ano, o Vasco inicia a luta para voltar à primeira divisão em casa, contra o Operário-PR. Outro grande rebaixado em 2020, o Botafogo estreia como visitante diante do Vila Nova, atual campeão da Série C. Coritiba e Goiás, que também caíram da última Série A, pegam Avaí (casa) e Sampaio Corrêa (fora), respectivamente.

Sem ter conseguido conquistar o acesso em 2020, o Cruzeiro tem o Confiança, em Aracaju, como primeiro rival em mais uma temporada na Série B. De volta à segunda divisão após 32 anos, o Brusque recebe a Ponte Preta na primeira rodada. Outro que retorna ao segundo escalão depois de longo tempo (13 anos) é o Remo, que debuta contra o CRB, em Maceió.

O duelo entre Cruzeiro e Vasco está marcado para a sexta rodada, em Belo Horizonte, enquanto o embate envolvendo a Raposa e o Botafogo será na 11ª, no Rio de Janeiro. O clássico entre cruzmaltinos e alvinegros foi marcado para a 15ª rodada. Destaque, ainda, aos duelos goiano (Vila Nova e Goiás, na sétima rodada) e alagoano (CSA e CRB, pela nona rodada).

A tabela ainda será detalhada, com a distribuição das partidas pelos dias e horários.

Leia mais:

Faltam 21 dias: golaço do lateral Dinho garante vitória atleticana no Brasileirão de 1995

Reforço na área: Cruzeiro anuncia a contratação do volante Rômulo, ex-Juventus-ITA



​