O Sada Cruzeiro é campeão da Copa Brasil masculina de vôlei 2020. Diante de um público de cerca de nove mil pessoas, o time dirigido pelo técnico Marcelo Mendez conquistou o quinto título da competição e está classificado para a Supercopa na próxima temporada. Nesse sábado (25), na Arena Jaraguá lotada, a equipe mineira venceu o Sesi-SP por 3 sets a 0 (25/23, 25/22 e 25/12) em grande atuação em Jaraguá do Sul (SC).

Para chegar a decisão, o Sada Cruzeiro eliminou o Vôlei UM Itapetininga (SP) na fase de classificação e o Sesc-RJ na semifinal. Já o Sesi-SP passou pelo Fiat/Minas (MG) nas quartas e pelo EMS-Taubaté-Funvic (SP) nas semis.

Maior pontuador da partida, com 18 acertos, o oposto Alan, do Sesi-SP, foi um dos destaques. Pelo time campeão, dois jogadores dividiram o posto de maior pontuador: o central Isac e o oposto Luan, com 13 pontos cada.

“A nossa equipe está de parabéns pelo que fez hoje. Sabíamos das dificuldades que enfrentaríamos, eles têm um time forte e também estão de parabéns. Mas nós trabalhamos para isso, para nos superar nos momentos decisivos. E é assim, com um passo de cada vez, que se consegue construir uma equipe vencedora. Estamos preparados para o que ainda virá nesta temporada e vamos comemorar muito a conquista de hoje”, disse Luan.

Após o jogo, o técnico Marcelo Mendez comemorou a vitória e mais um título conquistado pelo Sada Cruzeiro. “Trabalhamos para jogar cada dia melhor e trabalhamos para sermos campeões também. Nem sempre é possível, mas este é sempre o nosso objetivo. Fico feliz pelo jogo que fizemos na semifinal e por tudo que mostramos hoje nesta decisão”, disse Mendez.

O treinador argentino ainda analisou a partida. “Nos dois primeiros sets conseguimos fechar e atuar melhor nas bolas decisivas, acho que foram duas ações de bloqueio importantes. Já no terceiro set fizemos muita diferença no ataque e no saque também. Mostramos um bom voleibol e temos que seguir trabalhando assim na Superliga”, analisou Marcelo Mendez.

O levantador Fernando Cachopa fez questão de destacar a qualidade do trabalho feito diariamente nos treinamentos do Sada Cruzeiro.

“Damos muito duro todos os dias para viver momentos como esse. A Copa Brasil coroa um trabalho que estamos fazendo muito bem feito a cada treinamento. Juntamos a equipe toda em outubro e desde então temos crescido muito individual e coletivamente e acho que estamos no caminho certo”, disse Fernando.

A Copa Brasil voltou a ser disputada em 2014, e esta será a sétima edição seguida. Na última edição, os campeões foram Itambé/Minas (MG) no feminino, e Sada Cruzeiro (MG) no masculino. Em 2020, a Copa Brasil feminina terá a fase classificatória realizada no dia 21 e a fase final nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, também em Jaraguá do Sul

Equipes

Sada Cruzeiro – Fernando Cachopa, Luan, Isac, Otávio, Perrin e Facundo. Líbero: Lukinha

Entraram: Filipe, Rodriguinho, Evandro

Técnico: Marcelo Mendez

Sesi-SP – William, Alan, Barreto, Éder, Lucas Lóh e Fábio. Líbero: Murilo

Entraram: Douglas Pureza, Daniel, Matheus, Victor

Técnico: Rubinho

