A Superliga Feminina mais equilibrada de todos os tempos reservou para esta segunda-feira (8), um capítulo especial para os amantes do voleibol em Minas Gerais. Itambé-Minas e Dentil-Praia Clube, os dois representantes do Estado na competição, jogam pelas semifinais e, em caso de vitória, podem confirmar a primeira decisão entre times do Estado na história do torneio nacional.

Os dois duelos desta noite serão transmitidos pelo Sportv 2. Caso percam, as mineiras terão que jogar um terceiro jogo decisivo pela vaga na final.

Atual campeão brasileiro, o time de Uberlândia recebe o Sesi-Bauru, no ginásio do Praia, às 19h. As uberlandenses vencerem o primeiro duelo, em pleno Panela de Pressão, em Bauru, no interior de São Paulo, por 3 sets a 0. Mesmo jogando em casa e com o retrospecto a favor, a ponteira Michelle, eleita a melhor em quadra no jogo de ida, prega cautela e acredita que seu time pode evoluir.

"Queremos fazer uma grande partida em Uberlândia, mas sabemos que não tem nada definido. Vamos continuar estudando a equipe delas porque será ainda mais difícil", afirmou a ponteira. O Praia conta com o poderoso saque da oposta Nicole Fawcett, a melhor sacadora da Superliga, com 34 aces no torneio, para lutar pelo bicampeonato nacional.

Pressão

Mais tarde, às 21h30, o Itambé-Minas, melhor time da primeira fase da Superliga, enfrenta o Osasco Audax, no José Liberatti, em Osasco, na Grande São Paulo. Fora da final há 15 anos, o Minas é o melhor time do Brasil neste ano e é considerado favorito na busca pelo tricampeonato nacional — o último título foi temporada 2001/2002.

Quinta maior pontuadora da Superliga, com 336 pontos, a oposta Bruna Honório, do Minas, prega respeito ao tradicional rival paulista. Na primeira partida, em Belo Horizonte, Osasco saiu vencendo, mas foi acuado pelo poderio de ataque mineiro e pela torcida do Minas, que lotou a Arena Minas. Em Osasco, os fãs do time paulista devem responder com a mesma moeda.

"Não podemos vacilar. Em Belo Horizonte) vimos a reação do time do Osasco. Precisamos estar atentas o tempo todo para não ter surpresas. A torcida deles, com certeza, vai apoiar o time o jogo inteiro e é muito difícil jogar lá. Mas estamos preparadas, sabemos de todas as dificuldades e vamos para cima tentar a classificação”, comentou Bruna Honório.

Os destaques ficam por conta também da ponteira Gabi, jogadora com o melhor passe da Superliga, com 76% de positividade na recepção do torneio. Companheira dela, a líbero Leia está em quarto lugar, com 70%. Já a atacante Carol Gattaz é a mais efetiva do campeonato desde o início da competição, com 62% de aproveitamento.

Tabela das Semifinais

PRIMEIRA RODADA

01.04 (SEGUNDA-FEIRA) – Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Dentil/Praia Clube (15/25, 15/25 e 20/25)

01.04 (SEGUNDA-FEIRA) – Itambé/Minas 3 x 1 Osasco-Audax – (24/26, 25/15, 25/17 e 25/13)

SEGUNDA RODADA

08.04 (SEGUNDA-FEIRA) – Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, às 19h, no Praia Clube, em Uberlândia (MG) – SPORTV 2

08.04 (SEGUNDA-FEIRA) – Osasco-Audax x Itambé/Minas, às 21h30, no José Liberatti, em Osasco (SP) – SPORTV 2

TERCEIRA RODADA

11.04 (QUINTA-FEIRA) – Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, às 20h30, no Praia Clube, em Uberlândia (MG) – SPORTV 2

12.04 (SEXTA-FEIRA) – Itambé/Minas x Osasco-Audax, às 21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG) – SPORTV 2