Com a chegada da atacante Andressa Alves a Portimão, cidade localizada no litoral Sul de Portugal, onde a seleção feminina de futebol faz a sua preparação para a Copa do Mundo de futebol, na França, a equipe comandada pelo treinador Vadão está completa.

Andressa, que joga no Barcelona, ganhou dois dias de folga por ter participado da final da Liga dos Campeões Feminina, realizada no último sábado (19), e, por isso, juntou-se à equipe nesta sexta-feira (24). Ainda hoje, ela participa dos treinos com as demais atletas, no Centro de Treinamento do Portimonense Sporting Clube.A preparação da seleção brasileira em Portugal vai até o dia 5 de junho, quando o time viajará para Grenoble, na França, local do jogo de estreia na competição, enfrentando a seleção da Jamaica, no dia 9.

Nessa quinta-feira (23), primeiro dia de atividades em Portugal, a comissão fez um treino técnico. As atletas ficaram inicialmente por conta do preparador físico Fábio Guerreiro. Depois, sob a orientação de Vadão, elas fizeram uma movimentação com posse de bola, em campo reduzido.

Bia Zaneratto, que se recupera de uma lesão na fíbula, participou de atividades físicas e do trabalho com bola. Quanto a zagueira Erika, também se recuperando de uma lesão, realizou fisioterapia e participou da preparação física.

*Com informações da CBF

