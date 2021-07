As brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi avançaram na manhã desta terça-feira (27) às quartas de final da chave de duplas com vitória de virada por 2 sets a 1 sobre as tchecas Karolina Pliskova - número 7 de mundo no ranking de simples da WTA - e Marketa Vondrousova (42ª), que eliminara horas antes a japonesa Naomi Osaka, na chave de simples. Stefani e Pigossi voltam a competir às 3h40 (horário de Brasília) desta quarta (28) contra as norte-americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, cabeças de chave número 4 no torneio.

Após perder a primeira parcial, a dupla brasileira retomou o controle e deu show

VITÓRIA NA RAÇA 💪



🇧🇷 2 x 1 🇨🇿

2/6, 6/4 e 13/11



Depois de salvar 4 match points, Luísa Stefani e Laura Pigosi vencem a forte dupla Pliskova/ Vondrousova!



A dupla feminina 🎾 está nas quartas de final dos @JogosOlimpicos



📷 Gaspar Nóbrega/ COB pic.twitter.com/uyeG2uNLeY — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2021





Após perder a primeira parcial por 2/6, a dupla brasileira retomou o controle e deu show em quadra ao fechar os sets seguintes por 6/4 e 13/11, garantindo a classificação.

"Ótima vitória, nos safamos bastante, um jogo duríssimo, uma montanha-russa de emoções. Em boa parte do jogo estava mais para elas, então foi uma grande virada. Muito feliz pela maneira como nos mantivemos lutando, nos recompondo e as coisas começaram a mudar no final do segundo set. Pegamos mais confiança, crescemos, sentimos que o momento veio mais para o nosso lado”, analisou Stefani após a partida, em depoimento à sua assessoria.

E também nesta quarta (28), às 23h, Stefani tem jogo de estreia na dupla mista ao lado do mineiro Marcelo Melo. Parada duríssima contra o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic que jogará ao lado da compatriota Nina Stojanovi.



Leia mais:

Seleção feminina de futebol bate a Zâmbia e pega o Canadá nas quartas

Histórico: Calderano põe Brasil nas quartas do tênis de mesa em Tóquio