No primeiro dia de disputas do Mexico Open, 7ª etapa do Circuito Mundial de Surfe, disputada na Praia Barra de la Cruz, os olhares se concentraram no primeiro campeão olímpico do surfe. E o brasileiro Ítalo Ferreira não frustrou a expectativa de seus admiradores nesta terça-feira (10). Pois, apesar de não vencer na sua bateria, avançou para a terceira fase.

O potiguar, que ocupa a segunda posição do ranking do Circuito Mundial de Surfe, somou 13,93 pontos e foi superado em sua primeira bateria no evento pelo também brasileiro Mateus Herdy, que alcançou 14,13 pontos. O também brazuca Peterson Crisanto ficou em terceiro e vai para a repescagem.O líder do circuito, Gabriel Medina, também não conseguiu vencer na estreia, mas avançou. O surfista de São Sebastião conseguiu fazer 10,13 pontos, ficando atrás do australiano Jack Robinson (13,83), mas à frente do mexicano Diego Cadena (7,90).

Além de Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Mateus Herdy, o Brasil já tem na terceira fase Filipe Toledo, Caio Ibelli e Miguel Pupo.

O Brasil também tem seis representantes na repescagem: Peterson Crisanto, Yago Dora, Deivid Silva, Jadson André, Alex Ribeiro e Adriano de Souza.

Disputa feminina

No feminino, tanto Silvana Lima como Tatiana Weston-Webb avançaram direto para a terceira fase ao terminarem suas respectivas baterias na segunda posição. A cearense enfrentou duas australianas, somando 12,90 pontos. Ela ficou atrás de Sally Fitzgibbons (14,27) e à frente de Keely Andrew (11,96).Já a gaúcha, com 11,24 pontos, terminou atrás da norte-americana Courtney Conlogue (14,24) e à frente da australiana Macy Callaghan (8,30).

