A Ferroviária conquistou, neste domingo (29), o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino ao derrotar o Corinthians nos pênaltis (4 a 2), após empate sem gols no tempo normal. Desta forma, quem também fez história foi Tatiele Silveira,comandante do time de Araraquara, que se tornou a primeira técnica mulher a levantar a taça do Brasileirão Feminino.

A treinadora,de 39 anos, alcançou um grande feito: estreou como técnica este ano na divisão prinicpal da competição, como afirmou em entrevista à assessoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“É a realização de um sonho! É o primeiro ano que participo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e pude trabalhar com um grupo de jogador as fantásticas. As meninas desde o início do trabalho foram muito comprometidas e a gente foi criando um corpo, uma conexão. Contemplamos essa temporada com o título, isso é único”.

Antes da conquista de Tatiele Silveira, apenas duas técnicas mulheres haviam participado de decisões de campeonatos nacionais femininos: Emily Lima, em 2016, e Dorotéia de Souza, em 2018.

A decisão

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, realizado em Araraquara, as duas equipes precisavam da vitória no Parque São Jorge, casa do Timão, para garantir o título

Mas o 0x0 no placar se manteve no tempo normal e levou a decisão para a disputa de pênaltis. Final 4 a 2 para a Ferroviária. O grande destaque foi a goleira Luciana, que pegou uma cobrança, o foi fundamental para a conquista do time de Araraquara.

