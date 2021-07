Alisson Cerutti e Álvaro Filho perderam para os norte-americanos Phil Dalhausser e Nick Lucena por 2 sets a 1 (22/24, 21/19 e 13/15), na noite desta segunda-feira (26) no Parque Shiokaze, em jogo válido pela 2ª rodada do torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão).

Na próxima partida, os brasileiros terão pela frente a dupla holandesa formada por Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, a partir das 10h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (29).

Alison e Álvaro sofreram a primeira derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio

No masculino, as disputas do vôlei de praia dos Jogos de Tóquio envolvem 24 duplas divididas em seis grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave, e os dois melhores terceiros colocados, seguem para as oitavas de final. Os quatro piores terceiros colocados terão a possibilidade de disputar uma repescagem, que dará a vaga para mais duas duplas nas oitavas de final.

