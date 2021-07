As brasileiras Ana Patricia e Rebecca foram derrotadas por Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka, da Letônia, por 2 sets a 1 (parciais de 15/21, 21/12 e 12/15), no início da madrugada desta terça-feira (28) no Parque Shiokaze, no torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão). Este foi o primeiro revés, no Grupo D da competição, da equipe do Brasil, que superou as quenianas Gaudencia Makokha e Brackides Khadambi por 2 sets a 0 na estreia. Agora, Ana Patricia e Rebecca enfrentam Kelly Claes e Sarah Sponcil na próxima sexta-feira (30), a partir das 21h (horário de Brasília), em busca de uma vaga para as oitavas de final.

Brasileiras voltam a entrar em quadra na sexta-feira

Após a partida, Ana Patricia falou para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) sobre o resultado: “Com certeza não é o resultado que queríamos. Hoje, infelizmente, não consegui colocar o meu melhor em quadra, nós não conseguimos”.Já Rebecca comentou a expectativa do jogo da próxima sexta contra a dupla norte-americana: “É um jogo parecido com o nosso [das americanas], jogam com a bola mais baixa, é um jogo que encaixa, não vai ser fácil. Mas vamos estudar bem as duas para apresentarmos uma boa partida”.

