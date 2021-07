As velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze, atuais campeãs olímpicas, subiram da quinta para a terceira posição na classificação geral da classe 49erFX na Olimpíada de Tóquio (Japão). O reposicionamento ocorreu após a dupla vencer a primeira das três regatas diárias, somando 47 pontos perdidos. Nas outras duas encerram na sexta e 11ª posições.

As brasileiras segue firmes na busca do bicampeonato e disputam a partir das 2h30 deste sábado (31) as últimas três regatas da fase de classificação

NA BRIGA 💪



Martine Grael e Kahena Kunze ⛵ venceram 🏆 uma das 3 regatas do dia e agora estão na terceira colocação da 49erFX dos @JogosOlimpicos



Faltam 3 regatas antes da medal race e tá tudo embolado!!!#NED 41#ESP 42#BRA 47#GBR 48



Bons ventos para as nossas campeãs! pic.twitter.com/hDDUvVpGnx — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

As brasileiras segue firmes na busca do bicampeonato e disputam a partir das 2h30 deste sábado (31) as últimas três regatas da fase de classificação. A liderança está com as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz (41 pontos) e o segundo lugar com as espanholas Tamara Echegoyen Dominguez e Paula Barcelo Martin (42 pontos).

O medalhista Robert Scheidt se classificou nesta sexta-feira (30) em sexto lugar (86 pontos) para a Medal Race (regata decisiva valendo medalha) da classe Laser, que reúne os dez velejadores mais bem colocados. Embora não tenha ido bem nas duas regatas desta sexta-feira (30), Scheidt segue firme em busca da sétima medalha olímpica da carreira.

​

SCHEIDT NA MEDAL RACE



Robert Scheidt tem dia ruim (24o e 16o) e cai para a 6a colocação na classe Laser. ⛵️



Só restando a Medal Race, ainda há chances da sétima 🏅olímpica na carreira.



Garra💪 e talento 🪄 não faltam para o nosso super campeão!



📸Julio Cesar Guimarães/COB pic.twitter.com/RZ5M9foE2Z — Time Brasil (@timebrasil) July 30, 2021

Um pouco antes, na virada desta quinta (30) para sexta (31), outra brasileira, Patrícia Freitas disputa a Medal Race na classe RS:X, mas já não tem chance de subir ao pódio. Mesmo classificada em décimo lugar para a regata decisiva, ela não teve um bom desempenho nas regatas anteriores, cujas pontuações serão somada à nota da final.

Na classe feminina 470, a dupla Fernanda Oliveira e Ana Barbachan estão na sexta posição (34 pontos). A liderança está com as polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar (10). Já na disputa masculina da 470, os brasileiros Henrique Haddad e Bruno Bethlem estão na 14º lugar (56 pontos). Os australianos Mathew Belcher e Will Ryan lideram a competição (11).

O Brasil é representado ainda pela dupla Marco Grael e Gabriel Borges, na classe 49er (windsurfer), que ocupam a 16 posição (99 pontos). A liderança está com os britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithell (34).



Leia mais:

Formiga se despede das Olimpíadas: 'uma nova oportunidade de ganhar vai acontecer'

Olimpíada: Renato Rezende é eliminado na semifinal do ciclismo BMX