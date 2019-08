Uma vitória para, mais uma vez, ratificar o bom momento da temporada do Atlético na temporada. Assim pode ser traduzido o 2 a 0 do alvinegro sobre o Fluminense, na noite deste sábado (10), na Arena Independência. O triunfo, inclusive, aumentou a moral da equipe treinada por Rodrigo Santana em alguns quesitos.

Com os tentos anotados pelo equatoriano Cazares, aos 41 minutos do primeiro tempo, e por Ricardo Oliveira, aos 5 da segunda etapa, o Galo chegou aos 27 pontos e manteve a equipe na quarta colocação, com o mesmo número de pontos do Flamengo, terceiro colocado.

Outro ponto positivo da vitória sobre os comandados do técnico Fernando Diniz foi a ampliação de duas séries invictas. A primeira delas é a de jogos no Independência. O alvinegro chegou aos 22 jogos sem derrota no estádio em 2019; a segunda é que o time chegou as 8 jogos consecutivos sem perder após a Copa América. A última derrota foi em 11 de julho, para o Cruzeiro, na ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Fim do jejum

Outro fato muito importante na vitória atleticana foi o fim do jejum de Ricardo Oliveira. O atacante, que não balançava a rede há 15 jogos, a maior seca de toda a carreira, deixou o dele aos 5 minutos do segundo tempo. Na comemoração, foi abraçado por todo o elenco e comemorou como se fosse o primeiro da carreira.

Na próxima rodada, o Atlético encara o Athletico-PR, às 19h, em Curitiba. Rodrigo Santana terá a semana inteira para ajustar os ponteiros antes de encarar o Furacão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 2 X 1 FLUMINENSE



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA) Nota L!: 6,5 - Acertou ao anular gol do Flu e de resto, foi seguro

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO-FIFA) e Bruno Raphael Pires (GO-FIFA)

VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Público e renda: 19.081 torcedores

RendaR$ 352.497,00

Cartões amarelos: Vinícius Goes, Patric, Otero(CAM); Wellington Nem e Nenê 2x (FLU)

Cartão vermelho: Nenê (FLU)

GOLS: Cazares 41'/1ºT (1-0), Ricardo Oliveira 5'/2ºT (2-0) e Nenê 46'/2ºT (2-1)



ATLÉTICO

Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Ramón Martínez, Elias, Vinícius Goes, Cazares (Geuvânio, 14'/2ºT) e Chará (Otero, 29'/2ºT); Ricardo Oliveira (Alerrando, 36'/2ºT). Técnico: Rodrigo Santana

FLUMINENSE

Muriel, Igor Julião, Digão, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel (Wellington Nem, 29'/2ºT) e Ganso; Marcos Paulo (Nenê, intervalo), Yony e Pedro (João Pedro, intervalo). Técnico: Fernando Diniz