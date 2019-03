Vale a ponta da tabela. Atlético e América fazem, neste domingo (17), às 16h, no Mineirão, um duelo direto pela liderança do Campeonato Mineiro.

Pressionado pelas duas derrotas consecutivas na Copa Libertadores, o Atlético deve mandar a campo força máxima para manter a primeira colocação do torneio.

Com 22 pontos, um a mais que o Coelho, o técnico Levir Culpi quer amenizar o momento ruim da equipe na temporada, e garantir a vantagem de decidir em casa, e de poder jogador por dois resultados iguais nas fases de mata-mata do torneio.

A principal dúvida é em relação a manutenção do esquema com três volantes, que vem sendo bastante questionado por parte da torcida, que alega que o time perdeu força ofensiva com a saída de um jogador de frente, para a entrada de outro mais recuado.

Nas três partidas em que atuou com essa formação, o Galo não marcou gols, sendo derrotado em duas oportunidades, além de somar um empate.

Caso deseje voltar ao esquema anterior, a tendência é de que o atacante Chará entre na vaga de Elias ou Jair.

Outra posição que pode sofrer uma alteração é a lateral direita, com a entrada do jovem Guga no lugar de Patric, que também vem tendo as atuações criticadas pelos torcedores.

Na cabeça de área, Adilson, que cumpriu suspensão no duelo pela Libertadores, no meio de semana, disputa com o José Welison um lugar no time titular.

Embalado

Invicto no Campeonato Mineiro, o América luta para terminar a primeira fase do Mineiro na primeira colocação, o que ainda não aconteceu nesse século.

Com a volta do volante Zé Ricardo, que cumpriu suspensão na última rodada, o técnico Givanildo Oliveira pode mandar a campo o que tem de melhor para enfrentar o rival.

O time também busca quebrar um incômodo jejum. A última vitória do Coelho sobre o Atlético foi no dia 1º de maio de 2016, quando venceu por 2 a 1, no Independência, na primeira partida da final do campeonato. Desde então, foram nove partidas, com sete derrotas e dois empates.

O jovem meia Matheusinho, que fez um belo gol de falta na vitória por 2 a 0 sobre o Tupynambás, na última rodada, é uma das principais armas para o time encerrar essa sequência negativa.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Victor; Patric (Guga); Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson (Zé Welison) e Jair; Elias (Chará), Cazares e Luan. Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

AMÉRICA

Fernando Leal; Leandro Silva, Paulão, Diego Jussani e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Matheusinho, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa. Técnico: Givanildo de Oliveira

DATA: 17 de março de 2019

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: 10ª rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo júnior de Souza

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere