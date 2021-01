A semana começou com demissões no Atlético. E não serão poucos. Até o momento, dois funcionários foram desligados: o diretor executivo Alexandre Mattos, e o superintendente administrativo Marcelo Machado. Esse úlitmo, estava há mais de 15 anos no clube.

Confira a nota de despedida:

"Sempre soube que esse dia iria chegar. Mas confesso que nunca estamos totalmente preparados. Hoje, fui comunicado sobre meu desligamento do Clube Atlético Mineiro.

Foram quase 15 anos incríveis de dedicação exclusiva, com muitas barreiras quebradas e muito aprendizado. Para não cometer injustiças, não vou citar nominalmente cada um que contribuiu para minha trajetória no clube, mas quero agradecer cada um dos profissionais com quem tive a honra de trabalhar e, acima de tudo, aprender sobre esse universo fascinante do futebol.

Saio com a satisfação do dever cumprido. Participei ativamente do processo de reestruturação do clube, com a implementação do SAP e de políticas de governança, compliance e regras gerenciais.

Participei de projetos que me fizeram ter orgulho de trabalhar com futebol, e tive o privilégio de contribuir para a transformação administrativa de um dos maiores clubes do mundo. A tarefa foi árdua, mas completamente gratificante.

Durante esses anos, presenciei 7 conquistas do Campeonato Mineiro, 2 vice-campeonatos brasileiros e 1 vice-campeonato da Copa do Brasil, além dos títulos da Copa do Brasil, Recopa e Libertadores da América.

Desejo à nova diretoria uma trajetória tão vitoriosa quanto a que vivi neste clube.

Meu agradecimento especial vai para a Massa do Galo que, durante esses anos, me mostrou que o futebol está muito além das quatro linhas.

Agora, é o momento de novos projetos e desafios", postou nas redes sociais.