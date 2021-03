Contratado no início da temporada passada, o atacante Rodolfo foi aposta certeira da diretoria do América. Ex-Mirassol e Cuiabá, o jogador de 28 anos se tornou a principal arma ofensiva do Coelho desde então.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, nesta quarta-feira (3), o "homem-gol" chegou ao 18º tento com a camisa do alviverde, em 54 partidas realizadas até o momento.

“Dois jogos e duas vitórias. Sabíamos que hoje seria um jogo muito difícil. Uma equipe bem treinada a do Athletic. Conseguimos fazer o gol numa jogada ensaiada, que a gente vem treinando - essa casquinha no ‘primeiro pau’. A gente foi feliz. Manter os pés no chão. Tem muita coisa para rolar ainda. Trabalhar essa semana para conseguir mais uma vitória dentro de casa”, destacou o artilheiro.

No próximo sábado (6), o Coelho volta a campo e encara o Pouso Alegre, em Varginha. A partida está marcada para às 19h.

