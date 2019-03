Não há duas equipes que tenham se enfrentado tantas vezes na temporada. Mérito, em boa parte, de ambas terem chegado longe em competições como a Copa Brasil.

Considerando o calendário 2018/2019, Itambé Minas e Dentil Praia Clube estarão frente à frente hoje, às 21h30, na Arena JK, em Belo Horizonte, pela quinta vez. (o Sportv2 transmite).

Se a partida vale ‘apenas’ pela penúltima rodada do returno da fase classificatória da Superliga, tem mais uma vez caráter decisivo.

Afinal, os dois times estão assegurados nas oitavas de final, mas fazem um duelo à parte pela liderança. Que começou nas mãos das praianas e passou para as minas-tenistas em boa parte pelo 3 a 2 conquistado em Uberlândia. Resultado, que aliás, foi o mais apertado entre as quatro vitórias do Minas – levou a melhor também no Estadual; na Copa Brasil e no Sul-Americano.

Consciente da força das donas da casa, com Gabi, Carol Gattaz e Bruna Honório em ótima fase, a líbero Suelen, do Praia e da Seleção Brasileira, sabe que o fim do jejum depende de uma atuação perfeita e aponta o caminho. “Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Itambé/Minas. Estamos trabalhando forte para fazermos uma boa apresentação nesse duelo. Será importante sacarmos bem para tirarmos o passe das mãos da Macris. Acredito muito no potencial do nosso time e também vamos precisar ser consistentes durante toda a partida”, afirmou.

Batalha

Bruna Honório diz que o retrospecto recente não é sinônimo de três pontos e espera um jogo complicado diante das atuais campeãs da competição.

“Ter ganhado todos os jogos contra o Praia foi muito bom, mas não deixa nada mais fácil. Pelo contrário, acredito que será ainda mais difícil. Sempre falo o quanto o time delas é bom e tem grande força de defesa e de ataque. Precisamos entrar em quadra mais concentradas e ter muita atenção durante o jogo. Será uma batalha muito difícil”.

Justamente devido à participação no Sul-Americano, as duas representantes mineiras devem uma partida em relação à maioria das rivais. Na terça-feira, o Praia encara o Hinode Barueri, enquanto o Minas recebe o lanterna Camboriú.

Rodada

Três outras partidas serão disputadas hoje pela penúltima rodada do returno. Às 19h, o Osasco Audax recebe, no Ginásio José Liberatti, o Curitiba. Meia hora depois, o Barueri encara, em seu ginásio, o BRB Brasília Vôlei. Às 20h, o Fluminense pega o São Caetano no Ginásio da Hebraica, no Rio.

Amanhã, é a vez do Sesc-RJ, de Bernardinho, receber o Camboriú às 17h na Arena Olímpica da Barra da Tijuca. Pinheiros e Sesi Bauru se enfrentam na capital paulista.

Mesmo com os jogos restantes, a situação está praticamente definida em relação aos classificados às oitavas. A diferença entre o Curitiba, hoje oitavo, e seu rival mais direto, o São Caetano, é de cinco pontos.