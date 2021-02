O Cruzeiro segue se reforçando para a temporada 2021. Neste sábado, a diretoria oficializou a contratação do atacante Felipe Augusto, de 28 anos, que assinou contrato até dezembro.

Um dos principais nomes do Operário-PR, na Série B de 2019, quando marcou 8 gols em 34 jogos, Felipe é velho conhecido do torcedor Mineiro. Revelado nas categorias de base do Atlético e com passagens por Tupi, Democrata e Villa Nova, foi no América que despertou a atenção dos cruzeirenses.

FELIPE AUGUSTO

Nome: Felipe Augusto Ferreira Batista

Nascimento: 06/03/1992 – Governador Valadares/MG

Posição: Atacante

Altura: 1,83m

Carreira: Atlético-MG (2010-2011), Lemense-SP (2012-2013), Democrata-GV (2014), Madureira-RJ (2014), Linense-SP (2015), Tupi-MG (2015), Estoril-POR (2016-2017), Villa Nova-MG (2017), Volta Redonda-RJ (2017), Paraná-PR (2017-2018), Botafogo-SP (2018), Mirassol-SP (2019), Operário-PR (2019), América-MG (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021).