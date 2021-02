A sexta-feira (12) segue agitada no Cruzeiro. Após confirmar as contratações do meia Marcinho e do volante Matheus Barbosa, a Raposa oficializou a chegada do lateral-esquerdo Alan Ruschel.

Livre no mercado, após o fim do vínculo com a Chapecoense, em janeiro, Ruschel assinou com o clube estrelado até dezembro de 2022. Aos 31 anos, Alan chega para disputar posição com o jovem Matheus Pereira, de 20 anos, titular na maior parte da Série B. Outra opção para o setor, Patrick Brey não deve permanecer na Toca da Raposa II.

Um dos sobreviventes da queda do avião da Chapecoense na Colômbia, em 2016, o lateral chega credenciado pelo título da Série B, com o clube catarinense, sendo, inclusive, capitão da equipe.

Antes de acertar com a Raposa, Ruschel, revelado pelo Inter, também recebeu uma proposta do América, mas optou em assinar com o lado azul de Belo Horizonte.

Outros jogadores que em breve devem ser anunciados pelo Cruzeiro são o atacante Felipe Augusto (ex-América) e o zagueiro Eduardo Brock, do Ceará. Com vínculo com o Vozão até o final da Série A, marcada para terminar no dia 25 de fevereiro, Brock só deve ser oficializado pela Raposa após esta data.

FICHA DO JOGADOR

Nome completo: Alan Luciano Ruschel

Nascimento: 23/08/1989

Naturalidade: Taquara (RS)

Posição: Lateral esquerdo

Altura: 1,80m

Clubes: Juventude (2008-2010); Pelotas (2011); São Paulo-RS (2011); Luverdense (2011); Juventude (2012 e 2013); Chapecoense (2013); Internacional (2014 e 2015); Athletico-PR (2015); Chapecoense (2016-2019); Goiás (2019); Chapecoense (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021).

Títulos: Copa Sul-Americana (2016); Campeonato Brasileiro - Série B (2020); Campeonato Catarinense (2020); Campeonato Gaúcho (2014 e 2015); Copa Federação Gaúcha de Futebol (2012).