O América confirmou, na tarde desta quinta-feira (5), a contratação do meia-atacante uruguaio Juan Boselli. O jovem de 19 anos chega ao Coelho por empréstimo até o fim desta temporada.

Jogador do Athletico-PR, Boselli iniciou sua carreira no Defensor, do Uruguai. Após 37 partidas disputadas pela equipe do país vizinho, o atleta se transferiu para a Europa e defendeu o Girona e o Peralada, mas não se firmou no velho continente.

O jovem de 19 anos, que acumula várias convocações para as categorias de base do país, chegou ao clube catarinense no início de 2019, mas não teve sequência no Furacão. Novo técnico do uruguaio, Felipe Conceição se mostrou confiante com a chegada do meia-atacante.

“É um atleta promissor, com muita qualidade, que vai entrar dentro da construção de grupo que estamos fazendo. Tenho certeza de que se trata de um garoto humilde, que vai nos ajudar muito até o fim da temporada” disse o treinador

Ficha do jogador

Nome completo: Juan Manuel Boselli Graf

Data de nascimento: 9/11/1999

Local de nascimento: Montevidéu (URU)

Altura: 1,74 m

Clubes: Defensor (URU) (2017 e 2018), Peralada (ESP) (2019) e Athletico-PR (2019).