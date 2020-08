O futebol reservas surpresas incríveis em algumas oportunidades. Nesta quarta-feira (12), vimos uma delas no Mineirão, no duelo entre Atlético x Corinthians. A vitória do Galo por 3 a 0 sobre o Timão teve um personagem em noite bastante inspirada: acionado no segundo tempo por Sampaoli, o meia Hyoran mudou a história do jogo.

Bastante questionado por grande parte da torcida nas partidas anteriores, o jogador de 27 anos brilhou no Gigante da Pampulha com dois gols relâmpagos no início da segunda etapa e com uma assistência para Réver; porém, apesar do capitão ter balançado a rede, o tento, que seria o quarto do Atlético, acabou anulado.

"Fico feliz por ter ajudado nesta vitória, mas mais ainda pelo resultado. Esta é a marca da nossa equipe", destacou o meio-campista após a partida, em entrevista à TV Globo.

Leia mais:

PSGalo: inspirado em time de Neymar, Atlético consegue virada fabulosa sobre o Corinthians

Emprestado pelo Palmeiras até o fim da temporada e contratado ainda na 'Era Rui Costa', Hyoran completou 18 partidas no clube mineiro. Se antes tinha apenas um gol anotado, agora ele ostenta três. Personagem da segunda rodada do Brasileirão, ele, enfim, mostrou que o pé foi calibrado e que os gols perdidos em outrora podem ficar para o passado. A ver.