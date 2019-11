Em meio ao desespero vivido pelo Atlético no Campeonato Brasileiro e às cobranças em cima do time alvinegro, que rastejou em campo nas derrotas para São Paulo e Chapecoense, o assunto Leonardo Silva, que não enfrentará o Fortaleza, neste sábado (2), no Castelão, ainda repercute no Galo.

Na quarta-feira (30), Vágner Macini rasgou elogios ao zagueiro, e no dia seguinte, o nome do beque não aparecia na lista de relacionados para o duelo com o Tricolor. Segundo a assessoria de imprensa, a ausência de Leo Silva era "opção". Nesta sexta, porém, o treinador deu uma versão diferente.

Segundo Mancini, o zagueiro ficou fora da lista por conta de "desgaste". "A decisão do Léo (não ser relacionado) já tinha sido tomada antes do jogo da Chapecoense, pela sequência de jogos e desgaste. Neste momento, estamos tentando dar uma mesclada na equipe, fazer com que atletas que não vinham jogando façam parte desta partida para ganharmos em termos de competitividade", afirmou o comandante.

Com isso, Réver, utilizado como volante nos quatro últimos embates, volta a formar a dupla de zaga ao lado de Igor Rabello. Além de Leo Silva, o Atlético não terá em campo Otero e Cazares, ambos suspensos por terceiro cartão amarelo.

"O fato de não termos Otero, Cazares e Leonardo Silva me faz pensar em outros atletas. Temos um elenco recheado de outros jogadores. O Brasileiro é extremamente desgastante. É necessário que se tenha mudança de peças. Por um lado, teremos atletas mais descansados, por outro, se perde em termos táticos, mas contamos com o laço que une cada atleta", disse.

Pressão

Jogadores como Ricardo Oliveira, Fábio Santos e Elias vêm sendo bastante cobrados pela torcida atleticana. Algo considerado "natural", na visão de Mancini. "Quando os resultados não acontecem, cai um peso maior sobre jogadores mais cascudos no futebol. É perfeitamente natural. Todos os atletas têm ampla consciência disso", salientou.

O Atlético é o 13º colocado, com 35 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, o 12º e que supera o Galo no saldo de gols (-5 a -7).