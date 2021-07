Por aquilo que o América apresentou contra o Grêmio, nesse sábado (24), na Arena do Grêmio, a impressão que se teve é a de que o empate em 1 a 1 foi pouco ao Alviverde. E o técnico Vagner Mancini admite que faltou um “algo a mais” para o Coelho sair de campo vitorioso, em uma partida na qual o time mineiro foi superior ao tricolor.

“Temos que acentuar algumas coisas. A equipe teve uma melhora muito boa em termos táticos. Em cima disso, tem que melhorar alguns outros quesitos, como no último terço do campo. Faltou buscar um pouquinho mais o fundo do campo, chegar com mais gente na área... Mas é algo que vai vir naturalmente com tempo de trabalho”, destacou o treinador.

“Nesta semana fechei um mês de trabalho, e isso ainda é pouco tempo. Os atletas estão se adaptando a uma nova forma de jogar. E você vê o empenho deles e o quanto evoluíram”, comentou.

Ele ressaltou ainda que o empate não deixa de ser um bom resultado, apesar de fazer uma ressalva. “Esse ponto é importante. Quando analisamos os últimos jogos, lamentamos ter perdido para o Sport em casa. Uma vitória sobre o Sport e um empate hoje (sábado) seriam muito bons. Mas a derrota para o Sport acabou pesando nesses cálculos”, disse.

Em 18° lugar do Brasileirão, com dez pontos, o Coelho terá uma semana de preparação para o confronto com o Atlético-GO, no domingo (1), às 20h30, no estádio Antônio Accioly, pela 14ª rodada.