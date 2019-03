A diretoria do América divulgou nessa quinta-feira (28), mais informações sobre a venda de ingressos para o aguardado jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. A primeira partida vai acontecer neste domingo (31), no estádio Independência.

As vendas começam na sexta-feira (29) e vão até o dia do jogo. Os torcedores podem comprar as entradas na loja do clube ou na bilheteria Pitangui do Independência. os ingressos para o portão 3 podem ser adquiridos por R$ 50. Os bilhetes para o portão 4 custam R$ 80 e para o portão 6 R$ 40. Todos os setores têm meia-entrada disponível

Para incentivar o torcedor americano a comparecer no Horto, os primeiros mil torcedores que se apresentarem no portão 6 vestindo uma camisa do clube vão ganhar ingressos para acompanhar a partida.

Ao adquirir um ingresso, seja pelo plano sócio torcedor ou não, os torcedores terão direito a uma entrada para uma criança de até 12 anos (mediante apresentação de documento de identificação) para os portões 3, 4 e 6. A carga para crianças é limitada a 500 ingressos.

Visitantes

A torcida cruzeirense terá acesso ao estádio apenas pelo portão 10, e poderá adquirir as entradas na bilheteria do mesmo portão. As vendas começam na sexta-feira (29) e continuam no sábado (30).

Venda antecipada para América x Cruzeiro-MG

Valores dos ingressos:

Portão 3 (Especial Pitangui) – R$ 50 (R$ 25 a meia-entrada)

Portão 4 (VIP Pitangui) – R$ 80 (R$ 40 a meia-entrada)

Portão 6 (Especial Minas) – R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada)



Portão 10 (Cadeira Ismênia – Visitante) – R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada)

Locais de venda:

Loja do América (Avenida dos Andradas, 3.000 – Bairro Santa Efigênia – Piso G1 do Boulevard Shopping)

- Sexta-feira: 10h às 22h

- Sábado: 10h às 22h

Bilheteria Pitangui do Independência

- Sexta-feira: 10h às 17h

- Sábado: 10h às 17h

- Domingo: 10h até os 15 minutos do 2º tempo

Bilheteria Portão 10 do Independência

- Sexta-feira: 10h às 17h

- Sábado: 10h às 17h

- Domingo: 10h até os 15 minutos do 2º tempo

* Apenas torcida visitante