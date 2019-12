A permanência de Cazares no elenco do Atlético para 2020 não está garantida. Tido como um dos atletas com maior potencial técnico do atual grupo de jogadores, o equatoriano tem contrato com Galo até o fim de 2020 e, segundo o presidente do clube, o meia não demonstra interesse em renovar seu vínculo com o alvinegro.

Sérgio Sette Câmara explicou que caso clube e atleta não cheguem a um acordo, o melhor negócio será a venda de Juanito ainda nesta janela, já que, no meio do ano, Cazares poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o Atlético de graça.

“Acredito que é um dos melhores camisas 10 do Brasil quando quer jogar, mas quando não quer, passamos muita raiva com ele. Tem mais um ano de contrato. Nesta situação, ou se renova com o atleta, para não perder a possiblidade de vendê-lo no meio do ano, ou se vende agora. Estamos analisando. Ele vem dando sinais que não quer renovar. Se tivermos proposta boa nele vamos fazer negócio agora. Aí sim teríamos que correr atrás de um camisa 10. Mas tem que ser bom negócio, que venha uma receita para trazer outro jogador do nível do Atlético”, declarou o mandatário do Galo em entrevista à Rádio da Massa.

Centroavante

Uma das posições mais carentes do elenco alvinegro é a do Camisa 9. Historicamente uma função em que o Atlético foi bem servido. Só que os homens de área não corresponderam em 2019.

“Estamos atrás dele (camisa 9). Mas sabemos que a posição de camisa 9 é carente no futebol brasileiro. Quando se encontra um, pedem horrores por ele. Loucura não posso fazer. Mas estamos tentando alguns aí que podem ser interessantes. Sem dúvida é uma preocupação”, disse Sette Câmara.

*Sob supervisão de Thiago Prata