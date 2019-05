Imaginava-se uma grande manifestação de torcedores da Raposa em frente à Sede do Barro Preto, após a reportagem exibida pelo Fantástico, da Rede Globo, que denuncia irregularidades do Cruzeiro. Protestos estavam previstos para às 17h desta segunda-feira (27). No entanto, o que se viu foi um cenário bem diferente: seis torcedores uniformizados, e alguns curiosos que passavam pelo local, marcaram presença, mas não gritaram nem levaram faixas contra a diretoria celeste.

Em contato com a reportagem, alguns deles manifestavam sua preocupação com o atual momento do clube nos bastidores.

"Tem que ter investigação sim. A torcida merece isso. E que os responsáveis sejam punidos", sintetizou a torcedora Maria Almeida.

Outro aficionado, Daniel Camargos emitia uma opinião similar. "Espero que tudo seja feito com a maior transparência, para que tudo seja esclarecido. É muita coisa envolvida, então a torcida merece uma explicação grande e satisfatória", disse.

Já Anísio Arnaldo foi mais incisivo e criticou o vice-presidente de futebol da Raposa, Itair Machado. "Eu pago sócio torcedor para ele (Itair) fazer isso? A gente teme algo (punição) da Fifa. Mas o amor pelo Cruzeiro nunca vai acabar, somos cruzeirenses até o final", afirmou.

Alguns torcedores aproveitaram para acompanhar, por meio do celular, a entrevista coletiva concedida por membros da diretoria, na Toca II, iniciada no fim da tarde desta segunda-feira.

Confira o depoimento dos torcedores: