A má fase do Cruzeiro tira o sono do torcedor, que a cada rodada do Campeonato Brasileiro mostra mais medo com a chance de rebaixamento do clube. E de todos os protestos já realizados a nova metodologia dos manifestantes chama a atenção pelas palavras 'rebuscadas' utililizadas em pichações bem recentes.

Desta vez o muro da sede administrativa da Raposa foi pichado, na madrugada desta terça-feira (26), com a seguinte expressão: 'Quilingue'. A palavra indica cultura da corrupção, desonistidade.

Esse protesto acontece poucos dias depois de os muros da Toca II serem vandalizados com a palavra "Sevandijas", nome que designa parasitas e vermes. Esse fato aconteceu na última quinta-feira e, naquela oportunidade, chamava a atenção do mundo do futebol pela primeira vez no que diz respeito ao vocabulário mais formal.

Ambas as palavras foram citadas pelos humoristas da atração "Hermes e Renato", que durante anos foi exilbida pelo canal MTV Brasil entre os anos 2000 e 2009.

