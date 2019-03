O técnico Mano Menezes será desfalque no banco de reservas do Cruzeiro na quarta-feira que vem (13/03), no primeiro jogo da Raposa em casa na Copa Libertadores, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. É que o treinador foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Huracán, na Argentina, após reclamar com o árbitro peruano Diego Haro.

A expulsão de Mano já gerou punição para o técnico nos bastidores do estádio El Palacio, onde o Cruzeiro venceu pela primeira vez na história o Huracán. Tanto que o comandante sequer pode participar da entrevista coletiva pós-jogo. Coube ao auxiliar Sidnei Lobo conversar com a imprensa e dar suas impressões da importante vitória azul em Buenos Aires.

Lobo comentou sobre a expulsão do treinador, e disse que faltou paciência ao árbitro peruano, já que o treinador do Huracán, Antonio Mohamed, também fez o mesmo que o técnico cruzeirense durante o tempo regulamentar.

"Sobre a expulsão do Mano, já tinha acontecido com nosso adversário, o próprio treinador, os auxiliares e os atletas que estavam no banco. Como fica muito próximo o banco do campo, qualquer passo que você der está dentro do campo. Eles também tiveram isso se for ver imagens, o treinador deles também entrou em campo entre uma reclamação e outra, e também aconteceu com o Mano, mas o árbitro não teve paciência e acabou expulsando (o treinador celeste).O importante foi o resultado e o empenho de todos", comentou.