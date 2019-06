Apesar de empatar sem gols com o Corinthians, neste sábado (8), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes valorizou o rendimento da equipe na partida. O comandante celeste aposta na evolução da Raposa para conquistar a primeira vitória fora de casa na competição. O Cruzeiro tem compromisso marcado na quarta-feira (12), na Arena Castelão, e enfrenta o Fortaleza.

“Faz três jogos que a equipe joga bem. Quatro, talvez. Porque a derrota para a Chapecoense não foi justa pelos números do jogo e pelas chances criadas no Independência. Temos sempre que olhar para frente e analisar o momento de produção. É isso que pode nos dar as vitórias que estão faltando neste momento”, avaliou o comandante celeste. “Se equipe continuar rendendo o que está rendendo pode ambicionar sua primeira vitória fora de casa na quarta”, acrescentou.

Sem pressão

Com o empate diante do Corinthians, a equipe chegou à quinta partida sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ao todo, são seis jogos sem vitória. Mas, para Mano Menezes, a sequência não aumenta a pressão no time. “Não acho que tenha uma pressão maior. Não acho que tenha sido isso que atrapalhou a equipe (na partida contra o Corinthians). Ela criou o suficiente para vencer o jogo, com qualidade para vencer o jogo. Mas o futebol tem seus caprichos”, afirmou.

Durante a coletiva após a partida, o técnico reiterou a evolução da equipe e projetou um aproveitamento melhor para o retorno após a parada para a Copa América. “Se continuarmos a fazer isso, a segunda parte será bem diferente dessa que fizemos até aqui no Brasileiro”, disse.